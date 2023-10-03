Диетолог перечислил напитки для профилактики тромбоза Диетолог Гинзбург: зеленый чай и какао помогут снизить риск тромбоза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зеленый чай, какао и морсы из ягод весьма полезны для профилактики возникновения тромбоза, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, эти напитки улучшают текучесть крови и препятствуют образованию тромбов в сосудах.

Благодаря содержанию катехинов, обладающих противовоспалительным действием, зеленый чай улучшает текучесть крови, повышает ее антиагрегантные свойства, то есть отталкивание кровяных клеток друг от друга, тем самым препятствует образованию тромбов, — пояснил специалист.

Он добавил, что зеленый чай можно употреблять без каких-либо добавок либо сочетать его с имбирем. По словам эксперта, имбирь можно добавить и в ягодные морсы, в частности из малины или ежевики. Они также обладают противотромбовым действием.

Противовоспалительными и антиагрегантными свойствами обладает и какао, продолжил диетолог. Этот напиток также препятствует слипанию форменных элементов крови.

Ранее хирург и онкоуролог Марк Гадзиян рассказал, что вовремя сданный анализ «на тромбообразование» может спасти человеку жизнь. По словам врача, о появлении тромбов может говорить такой симптом, как тревожное ощущение в груди.