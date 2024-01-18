Диетолог раскрыла, можно ли зимой обойтись без витаминных комплексов Диетолог Хачирова: витаминные комплексы необязательно принимать зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Витаминно-минеральные комплексы необязательно принимать зимой, рассказала NEWS.ru диетолог Асият Хачирова. Эксперт объяснила, что все необходимые элементы организм получит, если сбалансированно питаться. Она отметила, что современные сельскохозяйственные технологии практически не влияют на содержание полезных веществ в овощах или фруктах.

Самый безопасный метод получения витаминов и минералов — из разнообразного рациона. Есть мнение, что современное сельское хозяйство, обработка продуктов и транспортировка негативно влияют на содержание питательных веществ в продуктах. Это не совсем так, — добавила Хачирова.

По ее словам, степень снижения содержания витаминов и минералов зависит от методов выращивания, сроков сбора урожая, условий хранения и транспортировки. Хачирова подчеркнула, что подобные явления носят временный характер.

Фермерские и дачные продукты могут предоставлять некоторые преимущества в смысле свежести и качества в сезон. Однако в зимнее время года преимущества получают овощи и фрукты, выращенные в условиях теплицы с использованием правильных удобрений или же экспортные продукты, которые выращены в южных странах в грунте, — рассказала Хачирова.

Эксперт посоветовала максимально разнообразить рацион, употребляя в пищу все группы продуктов: зерновые, орехи, бобовые, молочные продукты, разноцветные сезонные овощи и фрукты.

Врач-профилактик Эвелина Овнанян ранее рассказала, что при сахарном диабете второго типа полностью исключаются из рациона все сладкие фрукты и ягоды, картофель, шлифованные сорта риса, а также пшеничная и манная крупы. Также противопоказаны белый и черный хлеб из муки высшего сорта.