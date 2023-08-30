Диетолог предложила неожиданный способ профилактики остеопороза Диетолог Мухина назвала яичную скорлупу средством профилактики остеопороза

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Большое количество минеральных веществ, содержащееся в яичной скорлупе, способно помогать в профилактике остеопороза, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Она отметила, что скорлупа является источником фосфора, кальция, калия, железа и магния, причем все эти вещества находятся в продукте в легко усваиваемом виде.

Яичная скорлупа полезна для опорно-двигательного аппарата, для костей. С возрастом у людей, особенно у женщин, возникает риск остеопороза. Нужно постоянно добавлять кальций в рацион, чтобы кости были крепкими и не происходило переломов, — подчеркнула эксперт.

При этом, по ее словам, нельзя забывать, что в яичной скорлупе могут содержаться бактерии сальмонеллы и кишечной палочки, поэтому продукт перед употреблением необходимо хорошо простерилизовать. Специалист посоветовала сперва хорошо промыть скорлупу, затем просушить, после чего хорошенько прокалить в духовке, чтобы убить все микроорганизмы. После этого скорлупу можно перемолоть.

Употреблять нужно по чайной ложке в день. Можно обогатить ее лимонным соком, — рассказала Мухина.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дарима Нимаева предупредила, что риски развития остеопороза повышаются из-за дефицита витамина D с детского возраста. Специалист пояснила, что прочность костей зависит от многих факторов, в том числе от количества минеральных веществ, таких как соль, кальций, фосфор и магний.