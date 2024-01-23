Диетолог посоветовала завтракать испанскими тостами Диетолог Королева: тосты из подсушенного хлеба с овощами укрепят здоровье

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Чтобы укрепить здоровье, следует есть на завтрак испанские тосты, посоветовала врач-диетолог Маргарита Королева. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что для этого блюда используется подсушенный цельнозерновой хлеб. При этом она призвала не использовать тостеры, а сушить хлеб с вечера. На тост рекомендуется положить овощи.

Испанцы берут цельнозерновой хлеб, подсушенный с вечера, и утром на один из них выкладывают болгарский перец и томат, приготовленные на гриле. <...> На другой кусочек хлеба они кладут авокадо, удобряют оливковым маслом, соком лимона или кладут кусочек слабосоленой семги, — пояснила диетолог.

Болгарский перец и томат являются источником ликопина. Этот антиоксидант полезен как для мужского, так и для женского здоровья. Королева отметила, что слабосоленая красная рыба при этом содержит необходимый для организма белок.

Диетолог до этого рассказала, что любой завтрак станет полезнее, если в него будут входить зерновые каши, яйца и кисломолочные продукты. Специалист подчеркнула, что каши при этом необходимо заваривать, а не варить — так в составе продукта сохраняются полезные вещества. По ее словам, в овсянке, залитой водой на ночь, происходит насыщение полезными бактериями.