Диетолог перечислила вызывающие бодрость продукты Диетолог Соломатина: морепродукты и брокколи помогают взбодриться

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru рассказала, что не только чашка крепкого кофе и шоколад помогают человеку взбодриться. По словам специалиста, некоторые лакомства являются настоящими поставщиками энергии и успешно справляются с сонливостью, к их числу можно отнести продукты, богатые хромом, морепродукты и брокколи.

Когда человек не выспался, он пьет кофе, ему нужен возбуждающий эффект. Это связано с изменением гормональной системы, в частности гормона литина, который сигнализирует о чувстве насыщения. Продукты, богатые хромом, морепродукты, брокколи дадут возможность быстрее почувствовать бодрящий эффект от не очень большого количества кофе и сладкого. И человек при этом не будет сильно поправляться, — сказала Соломатина.

Ранее Соломатина рассказала, что альтернативой и более дешевой заменой кофе может стать чай, так как в напитке содержится кофеин, а с точки зрения вкуса подойдет цикорий. По ее словам, также существует ячменный кофе, богатый антиоксидантами, в то время как какао обладает тонизирующим эффектом. Какао, по ее словам, можно комбинировать с ячменным кофе или цикорием, а для бодрящего эффекта стоит добавить корицу.