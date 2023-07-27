Диетолог перечислила снижающие давление продукты Диетолог Лазуренко посоветовала гипертоникам включить в рацион огурцы, свеклу и черную смородину для понижения давления

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Помимо традиционных рекомендаций о снижении количества сахара, соли и отказа от употребления высококалорийных продуктов, сезонные фрукты и овощи могут помочь улучшить состояние кровеносных сосудов, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Лазуренко. По словам специалиста, чтобы снизить давление, гипертоникам стоит добавить в рацион яблоки, крыжовник, черную смородину, огурцы и свеклу.

Огурец, например, хорошо насыщает организм влагой, при этом не сильно повышает уровень глюкозы и инсулина. Черная смородина содержит большое количество антиоксидантов, тонизируют внутреннюю стенку кровеносных сосудов, — рассказала Лазуренко.

Диетолог отметила, что среди напитков существует хороший помощник для гипертоников, про который часто забывают с возрастом — это вода. Теплая и негазированная вода помогает выводить желчь, налаживать работу желудочно-кишечный тракта, а также не перегружать лимфатическую систему.

Советую сократить количество жирной пищи с большим количеством специй, которые могут влиять на сосудистый тонус. Также стоит сократить потребление крепкого чая, кофе и алкоголя, — сказала Лазуренко.

Врач отметила, что помимо изменения питания гипертоникам стоит ввести грамотные физические нагрузки и отказаться от вредных привычек.

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