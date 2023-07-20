Названы продукты, которые поддержат слух в пожилом возрасте Диетолог Соломатина посоветовала пожилым включить рыбу в рацион для поддержания слуха

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Чтобы поддержать слух, пожилым рекомендуется включить в рацион продукты с содержанием отмега-3 жирных кислот, такие как рыба, льняное масло и орехи, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» специалист отметила, что слух зависит не только от состояния ушей, но и от мозга, поэтому питание должно быть полезным и для умственной деятельности.

Мы слышим не только ушами, но и мозгом. Поэтому здесь важны продукты не только для слуха, но и для мозга. <...> Омега-3 жирные кислоты прекрасно защищают наши клетки от разрушения, понижают окислительный стресс. Это рыба, льняное масло, орехи, — пояснила диетолог.

По словам специалиста, в меню нужно добавить продукты с содержанием витамина Р для улучшения микроциркуляции и защиты головного мозга от разрушений. Хорошо подойдут черноплодная рябина, смородина, черника, ежевика и голубика. Клетки также можно защитить при помощи витамина С. Он содержится в большом количестве в квашеной капусте и болгарском перце.

Положительно влияет на слух употребление яиц. Соломатина пояснила, что в них есть белок, который является строительным материалом для организма, а в желтке содержится холин, который помогает лучше воспринимать быструю речь и обрабатывать информацию. Диетолог посоветовала пожилым избегать стрессов.

Пожилые могут нервничать без причины. Часто это связано с недостатком магния. Его можно получить из семечек, листовых зеленых овощей, какао и шоколада, — заключила диетолог.

Врач-геронтолог Елизавета Златова ранее посоветовала пожилым чаще писать от руки для профилактики деменции. По ее словам, болезнь может возникать по различным причинам и лечения от нее нет.