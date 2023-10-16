Диетолог предположила, когда россияне полюбят еду из сверчков Диетолог Соломатина: белковая продукция из насекомых станет привычным делом

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Отечественные производители осваивают изготовление еды, в основе которой лежит альтернативный белок, или, попросту говоря, насекомые, пишет aif.ru. В беседе с изданием врач-диетолог Елена Соломатина указала, что пока эта продукция не пользуется популярностью у россиян, однако ситуация может кардинально измениться уже через несколько десятилетий, и еда из сверчков станет привычным делом.

Издание напоминает, что насекомые, и в частности сверчки, являются источником белка и уже активно используются при производстве различных кормов для животных. По словам специалистов, после определенной обработки муку из сверчков можно употреблять в пищу и людям.

Соломатина считает приемлемым добавление сверчковой муки в батончики и другую еду. При этом диетолог напомнила об индивидуальной непереносимости у людей тех или иных продуктов. Если кому-то противопоказана рыба или молоко, то аналогичная история может получиться и с мукой из сверчков.

Эксперт также высказала мнение, что массовый российский потребитель пока относится к подобным гастрономическим экспериментам как к чересчур дикой экзотике, однако в будущем этот сегмент рынка может расшириться, и белковая продукция из насекомых станет привычной для покупателей.

Ранее на ферме в подмосковном Чехове начали выращивать сверчков, которые впоследствии будут использоваться в качестве пищевой добавки. Представители предприятия отметили, что новый экологически чистый продукт будет содержать много белка и практически не иметь вкуса.