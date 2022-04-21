Диетолог объяснила, почему пенсионерам опасно есть много шашлыка

Пенсионерам опасно есть много шашлыка, так как чрезмерное употребление такой пищи может спровоцировать развитие опухолевых процессов в организме, считает диетолог Маргарита Королёва. По её словам, людям старше 60-65 лет не стоит есть шашлык в избытке, так как он содержит очень много аминокислоты метионина, пишет «Москва 24».

При злоупотреблении мясом мы можем дать стартовую площадку для прогрессирования имеющихся неопластических процессов. Потому как нарушается система детоксикации организма и при располагающих факторах, в том числе высоком уровне кортизола, могут создаться дополнительные условия для ненужных процессов, — заверила Королёва.

Она также порекомендовала отказаться от шашлыка пациентам, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диетолог отметила, что в таком случае опасность представляет не мясо, а способ его приготовления. Однако, по словам Королёвой, можно приготовить менее вредный для организма шашлык, если выбрать более диетическое мясо: например, птицы или кролика.

Ранее шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков заявил, что при выборе мяса для шашлыка необходимо обратить внимание на его эластичность, цвет и аромат. Для этого перед покупкой его нужно прощупать и почувствовать запах.