Диетолог объяснила, как питаться в офисе и не поправляться Диетолог Круглова: не набрать вес в офисе позволит правильный перекус

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Правильный перекус позволит офисным сотрудникам не набрать лишний вес, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, в рацион необходимо добавить белковые продукты, которые будут насыщать организм.

Важно спланировать приемы пищи. Лучше, если они будут регулярными, так как длительные интервалы могут спровоцировать переедание в вечернее время. Правильный перекус позволит не набрать вес офисным сотрудникам. Хорошо, если в нем будет присутствовать белковый продукт. Это может быть кусочек сыра, творог, йогурт или какой-то кисломолочный напиток. Также это может быть горсть орехов. Если есть возможность для более полноценного перекуса, то я советую добавить в рацион нежирное мясо, белое мясо птицы или рыбу в качестве источника белка, — сказала Круглова.

По словам диетолога, также важно добавить в рацион цельнозерновые продукты. Например, офисные сотрудники могут покупать цельнозерновой хлеб или крекеры, пояснила она.

Нужно обратить внимание на состав цельнозернового продукта, там должна быть цельносмолотая мука. С такой мукой мы, помимо сложных углеводов, получаем магний, цинк, витамины группы B. Также важно, чтобы в перекус входили продукты, которые будут обеспечивать организм пищевыми волокнами и витаминами. Это могут быть свежие фрукты или овощи, в летний сезон можно покупать ягоды. Такой сбалансированный перекус будет длительно насыщать организм и не приведет к перееданию, — добавила Круглова.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, семена и рыба являются продуктами, которые способствуют продлению жизни. Она пояснила, что овощи и фрукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и питательными веществами, которые помогают укрепить иммунитет и защитить организм от различных заболеваний.