Диетолог назвала продукты, которыми можно заедать стресс Диетолог Мойсенко посоветовала заедать стресс орехами макадамией и пеканом

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Макадамия, пекан и кедровые орешки, а также теплая овощная смесь, супы и блюда с тыквой являются продуктами, которыми можно заедать стресс и при этом не навредить организму, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Римма Мойсенко. Диетолог посоветовала использовать орехи в качестве природного источника магния, антиоксидантов и микроэлементов, обеспечивающих спокойствие. По ее словам, лучше покупать орехи в скорлупе или замачивать их на ночь перед употреблением.

Макадамия, пекан, кедровые орешки — наиболее подходящие варианты, — уточнила Мойсенко.

Кроме этого, врач рекомендовала добавить в рацион теплую пищу. Например, привычный в летний период салат из свежих огурцов и помидоров лучше заменить на теплую овощную смесь, запеченную в духовке или приготовленную на пару. Также она призвала не лениться и чаще готовить себе супы.

Мойсенко также причислила к категории полезных блюда с тыквой. Супы, каши и салаты с ней в составе стоит взять на заметку, поскольку в тыкве содержится достаточное количество природной фруктозы, заключила диетолог.

Многие люди во время стресса начинают много есть по причине неконтролируемого компульсивного поведения, что является самой распространенной формой пищевого расстройства, ранее пояснила медицинский психолог Диана Лобанова. Специалист уточнила, что человек, пребывая в таком состоянии, никак не может контролировать свой аппетит, а после трапезы испытывает чувство вины и стыда.