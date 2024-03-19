Диетолог назвала продукты, которые стоит есть утром при отсутствии аппетита Врач Джутова: легкоусвояемые продукты стоит есть утром при отсутствии аппетита

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При отсутствии аппетита утром стоит есть легкие и легкоусвояемые продукты вместо тяжелых или жирных блюд, посоветовала врач-диетолог Марьяна Джутова. В разговоре с РИАМО специалист отметила, что подойдут каши, тосты с авокадо, фрукты, омлеты и йогурты. По ее словам, чаще всего с отсутствием аппетита утром сталкиваются те, кто ест на ночь.

Как правило с отсутствием аппетита по утрам сталкиваются те, кто ест поздно вечером. Для тех, кто сталкивается с проблемой отсутствия аппетита утром, важно подбирать легкие и легкоусвояемые продукты для завтрака. Вместо тяжелых блюд или жирных продуктов можно выбирать фрукты, йогурты, омлеты, каши, тосты с авокадо или медом, — пояснила диетолог.

Также подойдут смузи или батончики из орехов и фруктов. При отсутствии аппетита рекомендуется начинать утро с небольших перекусов и постепенно увеличивать объем завтрака. Джутова призвала не забывать о режиме питания и не отказываться по утрам от еды. Утренний прием пищи помогает поддерживать обменные процессы в организме и спасает от переедания днем и вечером.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее рассказал, что бутерброды с маслом и сыром являются не лучшим выбором для приема пищи на завтрак. По его словам, это блюдо увеличивает нагрузку на поджелудочную железу и в долгосрочной перспективе может привести к поражению клеток органа и развитию панкреатита.