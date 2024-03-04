Врач раскрыл опасность бутербродов с сыром и маслом на завтрак Врач Вялов посоветовал отказаться от бутербродов с маслом и сыром на завтрак

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Бутерброды с маслом и сыром являются не лучшим выбором для приема пищи на завтрак, сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, которые приводит «Российская газета», это блюдо увеличивает нагрузку на поджелудочную железу и в долгосрочной перспективе может привести к поражению клеток органа и развитию панкреатита.

По словам Вялова, многие россияне ошибочно считают сыр низкокалорийным и нежирным продуктом и едят его на завтрак. Но, по его словам, этот продукт может содержать до 50% жиров животного происхождения, с которыми поджелудочной железе крайне тяжело справляться. Такой завтрак увеличивает нагрузку на поджелудочную и ускоряет развитие атеросклероза кровеносных сосудов.

И если вы питаетесь так постоянно, то это в результате приведет к поражению клеток и панкреатиту, — отметил он.

В то же время Вялов посоветовал не исключать сыр из рациона полностью. По его словам, этот продукт содержит большое количество полезных микроэлементов, таких как кальций, белок и жирорастворимые витамины.

Нутрициолог Екатерина Веселова ранее заявила, что привычка всегда доедать блюдо и оставлять чистую тарелку, которая формируется в детском возрасте, может сформировать чувство вины. Специалист уточнила, что в краткосрочной перспективе у родителей получается добиться результата, но, когда ребенок повзрослеет, ему будет тяжело воспринимать сигналы организма о сытости.