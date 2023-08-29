Диетолог назвала полезные свойства печени трески Диетолог Соломатина: печень трески восполняет дефицит витамина D

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В прохладную осеннюю погоду в организме человека возникает дефицит витамина D, восполнить который помогает печень трески, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, банка продукта на всю семью покроет недостаток витамина D и поможет справиться с осенней хандрой.

Из-за короткого светового дня осенью будет дефицит витамина D и прекрасно его покрывает печень трески. Баночка печени трески на всю семью с лихвой покроет дефицит витамина D. Он нужен, чтобы не заболеть различными вирусными заболеваниями, для улучшения настроения, чтобы не было осенней хандры, — сказала Соломатина.

Ранее диетолог рассказала, что полезные свойства инжира позволяют использовать его для лечения кашля. Соломатина уточнила, что этот фрукт является природным бактерицидным и противовоспалительным средством, поэтому раньше, когда еще не было муколитических аптечных препаратов, разжижающих мокроту и облегчающих ее выведение, инжир активно использовался при кашле. Кроме того, инжир богат такими полезными микроэлементами, как калий и магний, отметила диетолог. Первый обуславливает мочегонный эффект и укрепляет сердечную мышцу, второй понижает давление, оказывая успокоительный эффект на сердечно-сосудистую и нервную системы.