Диетолог назвала идеальный рацион после новогодних праздников Диетолог Соломатина призвала исключить фастфуд и сладости после новогодних праздников

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После новогодних праздников необходимо изменить образ жизни, но для этого не обязательно садиться на жесткую диету, а достаточно поменять рацион питания, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. Специалист призвала россиян исключить вредную еду и ввести правильные привычки. Так, после сна диетолог рекомендовала пить стакан теплой воды, а на завтрак есть различные каши: овсянку, гречку, перловку или пшенку.

На завтрак каши должны быть объемными, вязкими, теплыми, можно добавить ягоды, сухофрукты, орехи и обязательно что-то белковое: творог, сыр, омлет с овощами или бургеры из цельнозернового хлеба с кусочком курицы, индейки или рыбы, — отметила Соломатина.

После новогодних праздников важно не забывать о перекусах, при этом можно съесть овощи или кисломолочные продукты. Что касается обеда, то он, как и завтрак, должен быть объемным и плотным.

Это может быть овощной суп или на курином бульоне, на второе обязательно белок: курица, индейка, кролик, рыба, мясо, яйцо. Все это легко переваривается с овощами. И в обед обязательно гарнир из сложных углеводов, например гречка, — посоветовала Соломатина.

По словам диетолога, ужин не должен быть плотным, в вечернее время не стоит есть жареную пищу, а только вареные, тушеные или приготовленные на пару блюда. При правильном питании в течении всего дня необходимо исключить фастфуд и сладости. Если человек совсем не может обойтись без сладкого, тогда следует оставить в рационе только темный горький шоколад, пастилу и зефир.

Соломатина добавила, что справиться с последствиями новогодних застолий помогут морепродукты и полезные жиры, в частности жирная рыба, не больше 30 г сала с цельнозерновым хлебом. Также стоит увеличить количество клетчатки, добавить в зимний рацион сельдерей, который хорошо очищает после новогодних праздников, и богатую витаминами квашеную капусту.

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