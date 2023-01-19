Диетолог назвала подходящий рацион питания при ОРВИ и гриппе Диетолог Соломатина призвала есть при простуде богатые витаминами С и D продукты

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При простудном состоянии нужно полноценно питаться, не лишать себя полезных жиров и не садиться на диету, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. Если человек болеет ОРВИ или гриппом, ему нужно пить больше жидкости, включая чай и отвары из шиповника, есть продукты богатые витаминами A (молочные изделия, , желток яйца, сливочное масло), C (болгарский перец, черная смородина и облепиха) и D, которого много в морепродуктах и печени тряски, а также нежирные бульоны.

Витамин D и цинк необходимы для нормальной деятельности иммунной и нервной системы. Много цинка содержится в морепродуктах: креветки, кто может себе позволить можно купить устрицы. Цинка много в говяжей печени, вегетарианцам можно использовать тыквенные семечки, — посоветовала Соломатина.

При простуде также стоит добавить в рацион побольше клетчатки, то есть овощей, фруктов, цельнозерновой хлеб, цельнозерновые крупы.

Помимо овощей и фруктов берем клюкву, бруснику, чернику, голубику, можно замороженные. Замороженные черника и голубика еще лучше, потому что там разрывается кристаллическая решетка и антоцианы усваиваются еще лучше. Они оказывают противовоспалительное действие, так же как куркума, специи, лук и чеснок. Отвар из шелухи красного лука содержит кверцетин, который хорошо защищает бронхолегочную систему, — сказала Соломатина.

Она добавила, что отвар шиповника нельзя пить горячим, иначе разрушится витамин C. Питание при ОРВИ и гриппе должно быть легким, дробным и маленькими порциями.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что клюква полезна для профилактики раннего старения и укрепления стенок сосудов. Она отметила, что эта ягода в рационе пожилых людей помогает защититься от атеросклероза и остеопороза. Содержащийся в клюкве витамин С, по словам врача, защищает организм от воспалительных процессов.