Диетолог назвала недорогой и некалорийный источник витамина С зимой Диетолог Круглова: дефицит витамина C зимой можно восполнить квашеной капустой

Хорошим источником витамина C в осенне-зимний период станет квашеная капуста, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что данный продукт некалорийный, а значит подойдет для худеющих. По ее словам, блюдо также поддерживает микробиоту кишечника.

Квашеная капуста — хороший источник витамина C осенью и зимой, так как сейчас свежие овощи дорожают. Кроме того овощи, выращенные не в сезон, уступают по содержанию питательных веществ. Плюс в таком продукте витамин C сохраняется достаточно долго. Квашенная капуста — ферментированный продукт, хорошо влияет на микробиоту кишечника. А она важна для синтеза полезных веществ, для иммунитета, — подчеркнула Круглова.

Ранее сообщалось, что мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%, а к Новому году цена может вырастить еще на 5%. Это произошло из-за ряда причин, таких как падение курса рубля, увеличение стоимости транспортировки, ситуация в Израиле и неурожай в нескольких странах-поставщиках, в первую очередь в Абхазии.

Дефицит мандаринов планировалось покрыть поставками из Турции и Ирана. Однако на границе Россельхознадзор развернул обратно более 400 тонн товара, в них нашли средиземноморскую плодовую муху и многоядную муху-горбатку. По этой причине мандарины в новом сезоне будут везти из Марокко, Египта, Алжира и часть из Китая.