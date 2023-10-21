Диетолог назвала лучшее время суток для употребления пельменей Диетолог Круглова: пельмени лучше всего есть днем, когда организм полон сил

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Пельмени лучше всего есть днем (в обед), когда организм проснулся и готов к нагрузкам, в том числе к тому, чтобы переваривать «тяжелые» продукты, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт объяснила, что пельмени чаще всего готовят с использованием красного мяса: свинины, баранины или говядины.

Пельмени лучше всего подойдут в качестве полноценного приема пищи в обед. А утром или вечером их лучше не есть. Для их приготовления часто используется красное мясо: свинина, говядина, баранина. Красное мясо достаточно долго переваривается, вечером это может принести дискомфорт и помешать полноценному сну, — добавила Круглова.

Ранее Круглова заявила NEWS.ru, что овощи могут превратить пельмени в полезное блюдо. По ее словам, к ним можно добавить овощной салат или сварить вегетарианские щи. Такой сбалансированный прием пищи будет содержать все необходимые белки, углеводы и пищевые волокна.

Она добавила, что овощей и зелени должно быть не меньше, чем пельменей. Круглова считает, что в таком случае риск получить лишние калории с таким блюдом будет намного меньше.

До этого врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что пельмени содержат полезные жиры и белок, благодаря которому они дают энергию и чувство сытости на продолжительное время. Она отметила, что белки также участвуют в строительстве и обновлении тканей организма. По мнению Королевой, полезные жиры в пельменях восполняют те молекулярные материалы, которые организм постоянно расходует.