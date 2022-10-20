Диетолог назвала идеальный осенний завтрак для россиян Диетолог Русакова назвала яйца и творог с салатом идеальным осенним завтраком для россиян

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Яйца или творог в сочетании с салатом являются идеальным выбором для осеннего завтрака россиян, рассказала «Москве 24» кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. Кроме того, на завтрак обязательно должно быть белковое блюдо, которое будет согревать. Это может быть творог, омлет или яичница, посоветовала специалист.

Утром можно съесть фруктовый или овощной салат. Желательно использовать разные виды фруктов, овощей и зелени. Чем он будет ярче, тем больше он будет заряжать витаминами и позитивом, — сказала диетолог.

По ее словам, на завтрак можно сделать греческий салат, а если захочется поесть фруктовый салат, то его можно приготовить из апельсинов, яблок, бананов, груш и заправить йогуртом.

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