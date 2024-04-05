Диетолог назвала еще одного провокатора развития рака Диетолог Лазуренко: частое употребление блюд из фритюра может привести к раку

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Частое употребление блюд из фритюра может привести к диабету, артериальной гипертонии и раку, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, приготовленные во фритюре блюда могут представлять опасность для здоровья, поскольку при жарке происходит образование продуктов глубокой фритюрной обработки, таких как акриламид и гетероциклические аминогены, которые могут быть канцерогенными при потреблении в больших количествах.

При использовании некачественных масел для жарки во фритюре могут образовываться трансжиры, которые повышают уровень «плохого» холестерина в крови и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, блюда из фритюра обычно содержат большое количество жиров и калорий. Это может привести к лишнему весу и ожирению, что, в свою очередь, увеличивает риск развития многих заболеваний, включая диабет, артериальную гипертонию и даже рак, — отметила Лазуренко.

Диетолог рекомендовала употреблять блюда из фритюра в очень умеренных количествах. Она посоветовала россиянам предпочитать методы приготовления пищи, такие как запекание, варка или гриль, которые менее опасны для здоровья.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, что избавиться от проблем с пищеварительной системой и снизить уровень «плохого» холестерина поможет стручковая фасоль. Кроме того, в этом овоще много питательных веществ и витаминов, поэтому его стоит включить в свой ежедневный рацион.