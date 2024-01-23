Диетолог назвала опасные последствия быстрого похудения Диетолог Соломатина: быстрое похудение приведет к скорому набору веса

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Набранные за праздники лишние килограммы можно сбросить достаточно легко, но важно помнить, что не нужно делать это быстро, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, быстрое похудение в дальнейшем ведет к моментальному набору веса. Диетолог напомнила, что при неправильном похудении нарушаются обменные процессы, поэтому нельзя быстро отказываться от продуктов с содержанием жира и белка.

Организм начинает накапливать жировой запас. Когда человек долго и неправильно худеет, нарушаются обменные процессы. Не получая необходимые питательные вещества, человек начинает отказываться от жира, но он совершенно необходим для деления клеток, выработки стероидных и половых гормонов, клеточных мембран, нервной системы. Жир — строительный компонент, который организм будет запасать. Если человек откажется от него, особенно зимой, начнутся проблемы, еще и при отказе от белка. Не нужно подвергать организм дополнительному стрессу, — отметила Соломатина.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что для похудения после новогодних праздников полезно пить больше воды и исключить соленые продукты. По ее словам, в рационе должны присутствовать мясо, рыба и сезонные овощи.