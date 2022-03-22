Диетолог: хранить гречку длительное время опасно

Гречневую крупу можно хранить не более 2 лет, заявила доктор медицинских наук Маргарита Королёва в интервью «Москве 24». По её словам, после 24 месяцев хранения гречка начинает окисляться, потому как в её составе присутствуют жиры. Употребление такого продукта может привести к проблемам со здоровьем, в частности к сердечным заболеваниям.

Если человек регулярно будет есть просроченный продукт с окислёнными жирами в составе, имеющиеся воспалительные процессы в организме могут быть запущены. Человек может получить дополнительный процесс окисления липидов мембран клеток. Это может поддержать и сердечно-сосудистые, и другие проблемы в организме, — отметила Королёва.

Она добавила, что гречка особенно подвержена окислению, если хранится в тёплом и светлом месте, к примеру на подоконнике. Кроме того, со временем в мешке с крупой могут появиться плесень и грибок. Врач посоветовала хранить продукт в тёмном и сухом месте, желательно при температуре не более 10 градусов.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что запасов гречки и сахара в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. По её словам, Россия полностью обеспечивает себя этими видами продуктов, а ажиотажный спрос только дезориентирует торговые сети. Вице-премьер призвала граждан не паниковать и прекратить стихийно скупать продукты.