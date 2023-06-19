Пострадавшего в конфликте с Понасенковым частично парализовало «112»: пострадавшего в конфликте с Понасенковым частично парализовало

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавшего в результате потасовки с блогером и историком Евгением Понасенковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) главу юридической компании Олега Диброва частично парализовало, сообщает Telegram-канал «112». По сведениям канала, у мужчины выявили левосторонний гемипарез, из-за чего он не может шевелить левыми конечностями.

По данным «112», пострадавший в результате конфликта с Понасенковым Дибров продолжает находиться на аппарате ИВЛ. При этом, есть и положительные изменения в его состоянии — он может сжимать руку, моргать глазами и реагировать на некоторые команды.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 55-летнего юриста потеряли родственники. Около восьми вечера 6 июня Дибров, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем Рамисом Зариповым.

По одной из версий, Понасенков ударил пьяного мужчину, однако историк утверждал, что этого не делал.

Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что если в отношении историка заведут уголовное дело после конфликта, это будет свидетельствовать о личной неприязни к Понасенкову. По его словам, на опубликованном в Сети видео видно, что он ни на кого не нападал, а пытался защититься. Юрист считает, что возбуждение дела в данном случае незаконно.