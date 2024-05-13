Девять мошенников — спонсоров ВСУ задержали в России Ирина Волк: в России задержаны девять мошенников за финансирование ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ходе масштабной операции сотрудников полиции в разных регионах России были задержаны девять человек по подозрению в финансировании ВСУ путем мошенничества в отношении граждан России, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. Предварительный ущерб от действий злоумышленников оценивается в сумму, превышающую 50 млн рублей.

Мошенники под любыми предлогами убеждали граждан брать кредиты и переводить им все деньги, включая накопления. После этого путем шантажа и других уловок жертв вынуждали переехать в другие города или регионы и не выходить на связь с родственниками.

Затем злоумышленники переключались на их родных и вымогали у них деньги, утверждая, что «исчезнувшие» близкие похищены. По словам Волк, украденные деньги направлялись в том числе на финансирование Вооруженных сил Украины, а у злоумышленников были сообщники, которые находятся за пределами России.

В результате граждане несколько дней жили в арендованных квартирах, полагая, что тем самым спасают свои семьи. А аферисты тем временем вымогали у их родственников денежные средства, угрожая убить якобы похищенного ими человека, — написала она.

Также сегодня ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене. По версии следствия, фигурант переводил деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда, который приобретает для ВСУ бронетехнику, боеприпасы, экипировку и медикаменты.