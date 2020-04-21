Детям без доступа в Интернет помогут подготовиться к ЕГЭ по телевизору

https://static.news.ru/photo/13ff8e18-83bd-11ea-8252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Общественное телевидение России (ОТР) запустит в ТВ-формате уроки для старшеклассников.

Об этом «Интерфаксу» рассказал замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. ОТР начнёт показывать уроки в телеформате с 27 апреля.

Будут запущены в телеформате уроки, ориентируемые на учеников 9–11 классов, в том числе для подготовки к ЕГЭ. Это делается для тех школьников, которые не имеют дома возможности выходить в Интернет, — отметил Волин.

Чиновник напомнил, что жители отдалённых населённых пунктов часто не имеют доступа в Интернет, также у них может не быть смартфона или персонального компьютера. Волин заявил, что таких граждан немного, однако их интересы должны быть учтены властями, поскольку в России «не может быть людей первого и второго сорта».

Замминистра также подчеркнул, что работа по обеспечению качественными услугами связи малых населённых пунктов идёт в прежнем режиме, несмотря на коронавирус.

Минпросвещения РФ рассматривает вопрос переноса Единого государственного экзамена из-за ситуации с коронавирусом. Как передавал NEWS.ru, окончательное решение по этому вопросу ведомство планирует принять после майских праздников.