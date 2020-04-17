Окончательное решение о ЕГЭ примут после майских праздников

https://static.news.ru/photo/6d8083d8-8080-11ea-b7df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Минпросвещения РФ сообщили, что решение о переносе сроков ЕГЭ в 2020 году может быть принято после майских праздников.

Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, пока, согласно уже принятому решению, начало сдачи экзаменов запланировано на 8 июня.

Но окончательное решение будет принято после майских праздников, — сказал он на брифинге в правительстве.

Кравцов отметил, что перенос сроков будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, «связанной с угрозой здоровью школьников», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что аналитики Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) предложили сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ на июль, а ОГЭ для девятиклассников вообще отменить в 2020 году.