Детский омбудсмен похвалила Моргенштерна за его помощь трёхлетнему мальчику

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с NEWS.ru призвала российских звёзд «транслировать добро» и воспитывать подрастающее поколение поступками, а не словами. Детский омбудсмен также оценила миллионные траты на благотворительность рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн). Музыкант помог собрать 168 млн рублей трёхлетнему Илье со спинально-мышечной атрофией для получения дорогостоящего препарата «Золгенсма».

Спикер подчеркнула, что поступок шоумена достоин уважения, однако это не отменяет «вредоносного воздействия» творчества исполнителя на общество и фактического «растления молодёжи».

Этот персонаж, так его назовём, нашу молодёжь всячески растлевает, не побоюсь этого слова. То, что он занимается благотворительностью, — это прекрасно, молодец. Пусть знаменитости этим занимаются, отличный пример подают. Ольга Бузова взяла на себя обязательство помогать беременным женщинам материально и психологически. Такие люди являются ориентиром для молодёжи, для детей, их поступки отражаются как в зеркале в нашем обществе. Когда они совершают гадкие поступки, то и дети станут такими же гадкими. А хорошие дела, благотворительность, помощь ближнему своему также подхватываются, — резюмировала Волынец.

11 сентября Моргенштерн выпустил видеозапись о семье трёхлетнего мальчика Ильи из города Тимашевск Краснодарского края, у которого была диагностирована спинально-мышечная атрофия. Музыкант рассказал, что из 168 млн рублей, необходимых для лечения, было собрано 66,6%. Он призвал подписчиков переводить деньги для помощи мальчику.

Музыкант пояснил, что изначально стал помогать ребёнку, потому что испугался возможного подброса запрещённых веществ. О такой возможности артист узнал «из очень проверенного источника». Это произошло, когда против рэпера было открыто дело о пропаганде наркотиков. Алишер пояснил, что один человек, работающий в органах, призвал помочь сбором средств для Ильи, его мать — майор полиции Евгения Худоба. После этого музыкант перевёл на лечение мальчика три миллиона рублей, а уже потом лично пообщался с женщиной и стал помогать семье ребёнка от чистого сердца. Моргенштерн назвал Евгению величайшим человеком и сильнейшей женщиной.

Ранее звёздный адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru назвал достойным поступком помощь рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна в сборе 168 млн рублей трёхлетнему Илье со спинально-мышечной атрофией. 14 сентября необходимые средства на укол препарата «Золгенсма» были собраны.