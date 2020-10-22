Никакого раскаяния: почему матери в России бросают детей на улице

Нерадивые матери порой решают избавиться от ребёнка и оставить его на улице, в магазине или на вокзале. Накануне россиянка и вовсе отдала свою маленькую дочь бездомному. Зачастую это делается от отчаяния или невозможности прокормить чадо. Однако у такого поведения женщин есть и другие причины. О том, что толкает их оставлять детей на произвол судьбы и как это сказывается на малышах, выяснял NEWS.ru.

Подобные инциденты чаще всего происходят с молодыми матерями, которые ещё не готовы брать ответственность за нового члена семьи. Всё дело в том, что некоторые девушки, по сути, ещё сами дети — они не умеют управлять своей жизнью и страдают тревожными расстройствами, рассказала NEWS.ru врач-психотерапевт Яна Якупова.

На фоне внутренних нерешённых проблем и гормональной перестройки после родов у многих молодых девушек развивается депрессия или, напротив, повышается тревога, агрессия и злость. Юные мамы не знают, как справиться с этими эмоциями, поясняет психотерапевт. Особенно ярко они проявляются, если женщина остаётся с ребёнком одна — без мужа и с крайне ограниченным доходом. Такое положение порой приводит к тому, что мать просто решает избавиться от малыша, тогда как сделать это на улице легче всего.

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На такой шаг также решаются взрослые люди с химическими зависимостями — алкогольной и наркотической.

Родители в алкогольном опьянении не в состоянии контролировать ситуацию. Они могут забыть о своих детях на пару суток и даже не кормить их. Причина не только в наплевательском отношении, но ещё и в том, что под воздействием химических веществ происходят необратимые изменения головного мозга — он начинает деградировать. Если чадо становится для такого человека обузой, малыша могут спокойно оставить на улице. Что бы не послужило причиной того, что ребёнка бросили на улице — это преступление. И взрослые должны нести полную ответственность за свои поступки. Вернуть малыша в семью можно только после лечения и полной реабилитации родителей. Яна Якупова врач-психотерапевт врач-психотерапевт

Для ребёнка подобная ситуация создает психологическую травму на всю жизнь — не важно в каком возрасте и при каких обстоятельствах его бросили на улице. Комплекс ненужности и неполноценности формируется даже у детей, которых оставили в роддоме, но сразу нашли новую семью, отметила в разговоре с NEWS.ru психолог Наталья Малышева.

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Тем не менее заранее невозможно сказать, как такое событие скажется на будущем ребёнка. Ведь на становление его личности повлияет не только этот инцидент, но и то, какие люди и события будут окружать человека в будущем.

То, как брошенный ребёнок, будучи во взрослом возрасте, будет строить семью и отношения с близкими, зависит от его окружения и событий, с которыми он столкнётся на протяжении жизни. Однако у некоторых людей закрадывается настолько большая обида на родителей, что в будущем они сами принимают решение отказаться от своего ребёнка. В большинстве случаев речь идёт о мамах, которые не получили хорошего образования и не смогли реализовать себя в жизни Наталья Малышева психолог психолог

Несмотря на трагичность историй о брошенных на улице детях, сами матери не особо беспокоятся о произошедшем. Ведь зачастую это их осознанный выбор. Большинство старается забыть о ребёнке и начать новую жизнь, поясняет Малышева. На первых порах матери может быть интересно, где сейчас находится малыш и кто его подобрал, но не более. Слёзы раскаяния такие женщины в большинстве случаев показывают только на камеру для различного рода шоу, а также во время объяснений в полиции, дабы уйти от наказания и ответственности. В действительности же многие матери, которые пошли на такой шаг, не испытывают угрызений совести, подытожила психолог.

Стоит отметить, что согласно положениям Уголовного кодекса заведомое оставление человека, в частности ребёнка, в опасности, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Если же суд увидит в действиях родителей неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением, взрослому может грозить до трёх лет заключения.