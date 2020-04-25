Генпрокуратура: детей-сирот в России стало меньше в два раза

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Количество детей-сирот в России за пять лет уменьшилось почти вдвое. Если в 2014 году их, по официальным данным, было 87,6 тысячи человек, то в 2019 году — уже 44,4 тысячи.

Динамика сокращения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обнародована Генеральной прокуратурой. Ведомство опирается на данные исследований, проведённых в Университете прокуратуры.

Их результаты также направлены уполномоченному при президенте по правам ребёнка, передаёт ТАСС.

В надзорном ведомстве пояснили, что созданные в России службы семейного устройства достаточно эффективно выполняют функции по подбору и подготовке семей, готовых принять детей на воспитание. Вместе с тем сохраняются законодательные пробелы, связанные в том числе с вопросами подготовки сирот к самостоятельной жизни, образования и обеспечения их жильём.

В качестве решения этих проблем ведомство предложило принять федеральный закон, который регулировал бы различные аспекты социальной адаптации сирот, а также механизмы обеспечения их жильём.

В результатах исследования также сказано о необходимости раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и реабилитационной работы с ними. Помимо этого, следует реформировать существующие организации для сирот, чтобы создавать в них условия, приближённые к семейным.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в России стали чаще находить беспризорных и безнадзорных детей. Так, в 2019 году было выявлено 75,5 тысячи таких несовершеннолетних. Это больше, чем в 2018 году, когда было обнаружено 68,7 тысячи человек.