Детей к школе заранее готовят лишь треть родителей

https://static.news.ru/photo/3411699a-dd47-11ea-9e03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство родителей готовят ребёнка к школе в несколько этапов, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет. Однако лишь треть семей начинает подготовку к учебному году загодя, следует из опроса россиян.

Разбивать траты предпочитают 90% граждан, сказано в результатах исследования, проведённого одной из ведущих онлайн-платформ по продаже модных товаров.

Причём, те, кто делает это заранее, начинают покупки уже в июне, чтобы попасть на скидки. Остальные родители — а это 57% — покупают необходимые школьные вещи в августе. Однако многие из-за отсутствия нужных размеров часть товаров вынуждены докупать уже в сентябре.

При этом даже там, где необходимо носить школьную форму, дети и родители стремятся сохранить индивидуальность в образе. Речь в основном об учениках 1–4 классов, доля которых оставляет 75%. Главным критерием при выборе формы родители назвали комфорт (64%). Только после этого обращают внимание на стоимость одежды и качество ткани (по 39%). Школьную обувь тоже выбирают исходя из удобства при носке. На бренд одежды и обуви в таких случаях внимания почти не обращают.

Что касается объёма трат на школу, то базовый набор вещей для девочки обойдётся в среднем в 9,7 тысячи рублей, а для мальчика в 8,7 тысячи. В этот набор входят форма (в среднем 2,7 тысяч) рублей, сменная обувь (1,4 тысячи), спортивный костюм (1,3 тысячи), кроссовки (1,2 тысячи), рюкзак (1,3 тысячи), пенал (370 рублей) и канцелярский набор (900 рублей). В этом году в список также вошли антибактериальный гель для рук (в среднем за 120 рублей) и многоразовая защитная маска (135 рублей).

Впрочем, подготовка ребёнка к школе — не только покупка тетрадей, ручек, формы и прочей атрибутики жизни учащихся. Как писал NEWS.ru, это ещё и психологическая работа, в которой должны быть задействованы родители.