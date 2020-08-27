Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

https://static.news.ru/photo/33a45f44-e8aa-11ea-860d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Десять пациентов с COVID-19 умерли в Москве за минувшие сутки, 27 августа. Ранее сообщалось о 12 случаях летального исхода от коронавируса.

Таким образом, общее число умерших от коронавируса пациентов в столице достигло 4786 человек.

В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении столичного оперштаба.

В России по состоянию на 27 августа выявлено 975 576 заболевших, 16 804 пациента умерли. Выздоровел 792 561 человек. За сутки заболели 4711 человек, выздоровели 6 411 пациентов, умер 121 человек.

В Москве с начала пандемии выявлено 259 707 заболевших коронавирусом, умерли с начала пандемии 209 628 пациентов. За сутки в столице выявлено 637 новых случая заболевания инфекцией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что департамент здравоохранения Москвы прокомментировал распространяющуюся в социальных сетях информацию о том, что москвичей будут принудительно вакцинировать от коронавируса. В ведомстве заявили, что эти данные не соответствуют действительности.