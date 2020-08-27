Московские власти опровергли принудительную вакцинацию от коронавируса

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Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал распространяющуюся в социальных сетях информацию о том, что москвичей будут принудительно вакцинировать от коронавируса. В ведомстве заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

Все исследования медикамента будут проходить добровольно и в специально отобранных медицинских учреждениях, передаёт ТАСС.

Информация, которая распространяется в социальных сетях, что якобы в городской поликлинике № 134 началась «добровольно-принудительная» вакцинация от коронавирусной инфекции, полностью не соответствует действительности, — отметили в департаменте.

Там объяснили, что пациентке, которая разместила в Сети пост с фотографией документа, просто рассказали о возможности сделать прививку от пневмококковой инфекции. На снимке запечатлена стандартная форма, которую подписывают при оказании любой медицинской процедуры и не имеет отношения к вакцинации от коронавируса.

В поликлинике № 134 не будут тестировать вакцину от COVID-19. Кроме того, сам медикамент ещё не попал в медучреждения столицы.

Для участия в исследовании препарата желающие заполняют анкету на портале московской мэрии. Из добровольцев врачи будут проводить отбор по медицинским показателям.

На основе информированного согласия на виды медицинских вмешательств вакцинация от коронавируса не проводится, — заключили в Депздраве.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), хотя разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний. Ранее на это указывала Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Тем не менее вакцину начнут производить уже в течение двух недель.