Дерматолог посоветовала лучшие перчатки для зимы Дерматолог Галлямова посоветовала носить зимой митенки

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В период сильных морозов перчатки являются необходимым зимним аксессуаром, который для каждого подбирается индивидуально, рассказала NEWS.ru дерматолог-трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. По ее словам, зимой лучше всего носить перчатки из натуральной шерсти, но даже они подойдут не всем. В этой связи специалист посоветовала обратить внимание на митенки, которые в период холодов являются идеальным вариантом.

К сожалению, не все могут переносить натуральную шерсть, она тоже вызывает аллергию и раздражение, поэтому все подбирается индивидуально. Перчатки должны быть теплыми и, как правило, в большинстве случаев, раздражение, покраснения, шелушение на руках возникают от неношения перчаток, это сейчас частая проблема. Идеальный вариант — перчатки-митенки, которые сверху одеваются как варежки. Они теплые и очень удобные, не надо их снимать, чтобы ответить на телефон, — заявила Галлямова.

Дерматолог также напомнила о необходимости ухода за руками зимой. Перед выходом на улицу нужно обязательно наносить крем для рук, в частности лучше использовать плотные средства, которые имеют в своем составе силикон. Чтобы не забывать про крем, его лучше ставить на раковину и наносить сразу после мытья рук, добавила Галлямова.

Ранее главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Подмосковья Наталия Махнева заявила, что главным врагом кожи в зимний период являются резкие перепады температуры. Она констатировала, что из-за постоянной смены обстановки — то помещение, то улица, то общественный транспорт — возникает сухость и шершавость из-за нарушения водного баланса.