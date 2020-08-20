Депутаты Волгограда обиделись на дизайнера Лебедева

https://static.news.ru/photo/8ed46b44-e390-11ea-b93c-fa163e074e61_660.jpg Арсений Лебедев Фото: Алексей Савватеев и Ко/wikipedia.com

Депутаты Волгоградской областной думы посчитали оскорбительными высказывания дизайнера Артемия Лебедева о памятнике «Родина-мать зовёт!».

К сожалению, ещё есть люди, для которых нет ничего святого. Это оскорбительно не только для жителей Волгоградской области, но и для всех, кто дорожит памятью о подвиге нашего народа, совершенном в годы Великой Отечественной войны, — заявил спикер думы Александр Блошкин.

Лидер волгоградских единороссов Михаил Струк считает слова Лебедева кощунственными. Глава коммунистов региона Тамара Головачёва заявила, что высказывания дизайнера находятся за гранью человечности, духовности и воспитанности. Она посчитала их неразумными, сообщает пресс-служба думы.

Мы должны выступить единым фронтом в защиту нашей истории, высказывание Лебедева не должно остаться без правовой оценки, — заявил лидер справедливоросов Дмитрий Калашников.

Он отметил, что дизайнер родился в СССР и закончил МГУ, тем не менее у него нет прививки «от безнаказанности и хамства» к памяти предков.

Профильный комитет областной думы подготовит заявление в правоохранительные органы с просьбой дать оценку высказываниям. За такое решение депутаты проголосовали единогласно. Примечательно, что высказывания Лебедева были обсуждены внепланово.

Как ранее писал NEWS.ru, дизайнер на своём YouTube-канале назвал монумент «Родина-мать зовёт!» «уродским». Он считает, что памятник является «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства».

В 2014 году Лебедев уже критиковал советские памятники. Его высказывания были восприняты, как нападки на ветеранов Великой Отечественной войны. В 2015 году генерал Сергей Макарович Крамаренко отсудил у Лебедева один миллион рублей, вдова генерала Петра Тихоновича Михалицына — полмиллиона.