Депутаты хотят ограничить обязанность росгвардейцев представляться

https://static.news.ru/photo/743bfbec-c5ce-11ea-b8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал внести правку во второе чтение законопроекта об обязанности сотрудников Росгвадии представляться и показывать удостоверение гражданам. Депутаты считают, что из этого правила должны появиться исключения.

Согласно предложенным изменениям, силовики не должны будут называть себя, если необходимо незамедлительно пресечь преступление или они преследуют нарушителя, передаёт ТАСС. В первой версии проекта исключение предполагалось только при обстоятельствах, угрожающих здоровью и жизни росгвардейца или других лиц.

Законопроект содержит норму об обязанности сотрудников силовой структуры назвать свои фамилию, имя, отчество и должность. Кроме того, по требованию гражданина они должны будут предъявить удостоверение. После этого необходимо будет сообщить цель и причину обращения, а при применении ограничительных мер разъяснить причины этого решения, а также права и обязанности гражданина.

Ранее, как писал NEWS.ru, Госдума приняла законопроект, который вводит присягу для новых сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии).