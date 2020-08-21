Депутат Госдумы предложил обеспечить автомобилями многодетные семьи

https://static.news.ru/photo/17faa32a-e48b-11ea-85bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечить отечественными автомобилями многодетные семьи. Соответствующее письмо он направил главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову.

По мнению Сухарева, поддержка многодетных семей является основной задачей государства. Данная группа людей наиболее остро испытывает нужду в личном транспорте, однако средств на приобретение такового у неё недостаточно.

Просим вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребёнка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счёт федеральных средств — вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет. Реализация данной идеи стала бы значительной мерой поддержки таких семей​, — цитирует текст письма RT.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой направлено обращение от зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальи Костенко с просьбой разработать рекомендации по оказанию помощи семьям с детьми, живущим в регионах России.