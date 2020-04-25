Депутатов Госдумы могли возить заражённые коронавирусом водители

https://static.news.ru/photo/6e52ba46-86f3-11ea-ae9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре водителя депутатов Госдумы РФ могли заразиться коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и развозить в таком состоянии парламентариев. По предварительной информации, шофёры не были прикреплены к конкретному народному избраннику.

У нас заболели сначала водители в гараже управделами. Кроме водителя депутата [Леонида] Калашникова, ещё три водителя болеют, — рассказал источник «Интерфакса» в нижней палате парламента.

Накануне депутат от КПРФ Леонид Калашников заболел воспалением лёгких на фоне инфицирования COVID-19. Общавшиеся с ним политики ушли на карантин.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. 681 человек скончался от COVID-19, 6250 заболевших выздоровели.

В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Умерли более 190 тысяч человек, исцелились свыше 743 тысяч.

Как передавал NEWS.ru, в Сочи скончался от коронавирусной инфекции 63-летний депутат местного горсобрания Константин Гергишан. Он стал первой жертвой COVID-19 в городе.

О смерти парламентария сообщил мэр Алексей Копайгородский. Он отметил, что депутат был госпитализирован в начале апреля. Неделю назад его состояние ухудшилось, а последние несколько дней он находился в коме.