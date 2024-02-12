В Госдуме «разнесли» идею запрета кормления бездомных животных Депутат Бурматов: запрет кормления бездомных животных незаконен и нелогичен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Решение властей некоторых регионов России ввести штрафы за кормление бездомных животных говорит о том, что они не смогли придумать ничего лучше для урегулирования вопроса, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, эта инициатива незаконна, нелогична и вызывает возмущение общественности.

И после нашего обращения в прокуратуру ведомство подтвердило, что данное решение противоречит федеральному закону. Вскоре это решение было опротестовано и отменено. Хочу подчеркнуть, что те формулировки, которые присылала нам прокуратура, абсолютно однозначны. Такие законопроекты противоречат федеральному закону и гуманистической концепции, то есть являются незаконными, — пояснил он.

Также Бурматов отметил, что считает инициативу нелогичной, потому что невозможно фиксировать или проверять случаи кормления безнадзорного животного. Он добавил, что миллионы россиян занимаются подкармливанием бездомных животных, и пообещал, что будет бороться с подобными предложениями при помощи закона.

Этим занимаются миллионы наших граждан. Власти, видимо, не придумали ничего лучше, чем бороться с безнадзорными животными введением штрафов. По Астрахани уже идет возмущение по данному поводу, к нам поступают сотни обращений. Реагировать мы будем, как и раньше, обращением в прокуратуру, — подытожил Бурматов.

Ранее стало известно, что власти Амурской области дорабатывают вопрос наказания за кормление бездомных животных. Если инициатива будет одобрена, то регион станет первым субъектом России, в котором россиян, подкармливающих безнадзорных животных, начнут штрафовать.