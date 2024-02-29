Депутат перечислил льготы, которые навсегда останутся у ветеранов СВО Депутат Нилов: у военных после СВО останется большинство выплат и льгот

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

После окончания спецоперации за участниками боевых действий сохранится большинство льгот и выплат, заявил в интервью NEWS.ru член рабочей группы по СВО, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он объяснил это тем, что льготы для военнослужащих определяются их статусом ветеранов.

Льготы участникам СВО и членам семьи определяются законом о ветеранах. <...> Право на такой статус у них имеется, и он, естественно, будет действовать и после окончания СВО, — сказал собеседник NEWS.ru.

По его словам, у военных останутся, например, положенная ветеранам ежемесячная денежная выплата и скидка на оплату жилья в размере 50%. Из тех выплат, что военнослужащие потеряют после спецоперации, парламентарий назвал ежемесячное довольствие. Но это связано с тем, что «мобилизованный стал демобилизованным», пояснил Нилов.

Что касается федеральных и региональных льгот, то их, конечно, надо по максимум сохранять, — подытожил Нилов.

Ранее, президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО и членов их семей. Речь идет о том, чтобы при оформлении жилищного кредита не учитывать требования по возрасту и семейному положению граждан.