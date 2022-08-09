Депутат осудил предложение штрафовать за лай собак Депутат Бурматов: запретить собакам лаять — это как запретить младенцам плакать

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов осудил предложение штрафовать владельцев домашних животных за издаваемый питомцами по ночам шум, в том числе, лай собак. По его словам, невозможно заставить питомцев молчать, единственный вариант — калечащая операция, после которой собака станет инвалидом, рассказал он в беседе с «Радио 1».

Я бы за такое решение никогда голосовать не стал. Оно мне кажется не просто бесполезным, я его считаю бредом <...> Это всё равно, что младенцам запретить плакать <...> Единственный вариант — это такая калечащая операция, как подрезание голосовых связок. Это страшная операция — вместо гавканья у собаки получается сдавленный хрип. Питомец после этого становится инвалидом, — заявил депутат.

Вместо штрафов, Бурматов предложил установить нормы содержания животных в квартирах, чтобы решить проблему с шумом. Минсельхоз должен был еще семь лет назад принять документ, регламентирующий содержание животных в жилище, но до сих пор этого не произошло. Депутат убежден, что введение штрафов за лай собак приведет к деструктивным последствиям.

Кинолог Владимир Голубев ранее рассказал, как правильно дрессировать собаку, чтобы она не проявляла деструктивного поведения, которое вредит не только хозяевам, но и окружающим. Он порекомендовал приучить животное к режиму, обучить командам и установить границы.