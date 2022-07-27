Депутат одной фразой ответил Маску на его bon voyage в адрес Роскосмоса Депутат Селезнев пожелал Маску «счастливо оставаться» в ответ на bon voyage в адрес Роскосмоса

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев

Глава Роскосмоса Юрий Борисов вряд ли продолжит заочную перепалку с Илоном Маском, которую последний периодически вел с бывшим руководителем госкорпорации Дмитрием Рогозиным, заявил NEWS.ru первый зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Парламентарий также ответил американскому бизнесмену и изобретателю на его bon voyage («cчастливого пути») на фоне решения Москвы выйти из проекта МКС до 2024 года: «Счастливо оставаться!».

Маску хотелось бы пожелать «Счастливо оставаться!». У них давние заочные отношения с Рогозиным через Интернет. Маск думает, что и Борисов продолжит эту перепалку. Я думаю, что у каждого руководителя свой стиль и вряд ли Борисов станет в это играть — просто будет заниматься делом, — рассказал Селезнев.

По его словам, озвученные Борисовым планы выйти из проекта МКС и создать российскую орбитальную станцию — часть программы технологического суверенитета России, необходимая стране, в первую очередь, в космосе.

Борисов 26 июля заявил о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года. По его словам, Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами. Гендиректор корпорации отметил, что своей основной задачей он видит обеспечение экономики РФ всеми необходимыми космическими услугами.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне сожалеют в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции. Объявление о выходе из проекта уже в 2024 году стало для США неожиданным, отметил он на брифинге.