Депутат Госдумы ответил на отказ РПЦ проверять судимость у священников

https://static.news.ru/photo/1758d876-bbbc-11ea-a3ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Евгений Марченко выразил удивление негативной реакцией Русской православной церкви на его предложение проверять наличие судимостей и психических отклонений при рукоположении в священники. По его мнению, такая проверка позволила бы не допускать к служению людей, которые подрывают авторитет Церкви.

Парламентарий отметил, что эта инициатива является его личной позицией и что предложение было высказано в крайне деликатной форме прошения у Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Он подчеркнул, что не намерен навязывать свою идею РПЦ.

Моё желание просто было подсказать и помочь, как наладить, выстроить ситуацию внутри церкви — чтобы люди, заведомо корыстные, алчные, те, которые не верят в Бога, психически нездоровы или преступники, не могли становиться священниками и принимать этот высокий духовный сан. Чтобы впоследствии не подставлять, не позорить мать-церковь и не снижать ее духовный авторитет в народе, — объяснил Марченко, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что ознакомился и с официальной позицией правового управления, и с позицией главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Вместе с тем, депутат выразил надежду, что по этому вопросу выскажется и сам патриарх Кирилл.

При этом Марченко заявил, что реакция со стороны Московской патриархии убедила его в необходимости законопроекта о проверке священников на наличие судимости и психических отклонений при рукоположении. И если раньше он просил разрешения патриарха для осуществления такой деятельности, то теперь намерен вплотную заняться разработкой такого нормативного документа в соответствии со своими полномочиями депутата.

Марченко пояснил, что известно немало примеров лжестарчества, когда верующими манипулировали и обирали их.

Сейчас какая-то епархия внимательно изучает будущего священника, его биографию, его проверяют, какая-то не проверяет — на свое усмотрение делают. Если это будет принято федеральным законом, это будет носить обязательный порядок, — сказал парламентарий.

Он выразил уверенность, что если проверку удастся наладить, то «какие-то прохиндеи или психически больные люди» уже не будут допущены к служению.

Ранее Марченко направил обращение в патриархию в связи с ситуацией вокруг схиигумена Сергия (Романова). В обращении депутат предложил включить служителей культа в список профессий с обязательным предоставлением справки об отсутствии судимости и с медицинским освидетельствованием на наличие препятствующих служению психических заболеваний.

Однако в правовом управлении Московской патриархии инициативу назвали грубо противоречащей конституционному принципу отделения религиозных объединений от государства.

Ранее NEWS.ru писал, что один из самых скандальных клириков РПЦ отец Сергий 13 лет отсидел за убийство, после чего уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Священник отрицает существование коронавируса и верит в мировой заговор с целью тотального чипирования людей. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии COVID-19, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, однако с 16 июня забаррикадировался в нём, отказавшись подчиняться церковному руководству. Помимо этого, он призвал свергнуть и наказать патриарха Кирилла.

На клирика из-за его публичных высказываний заведено административное дело по ч .9 ст. 13.15 КоАП РФ «Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Рассмотрение в суде назначено на 7 июля.