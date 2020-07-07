Департамент образования Москвы опроверг задержки при проведении ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/13a44c02-c138-11ea-95a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Пресс-служба столичного департамента образования опровергла информацию о том, что учеников школы 1468 заставили целый час находиться в закрытой аудитории без кондиционера в ожидании ЕГЭ.

Детей не собирали в каких-либо отдельных кабинетах и спортивных залах. Чтобы избежать скопления людей, участники ЕГЭ приходили в пункт сдачи экзамена по графику. Как только ребята приходили на ППЭ (пункт проведения экзаменов. — NEWS.ru), организаторы сразу провожали участников по тем аудиториям, куда они были распределены, — заявили в департаменте образования изданию «Подъём».

В пресс-службе подчеркнули, что в каждой аудитории находились от шести до восьми человек. Во время экзамена окна и двери в кабинетах были открыты, а перед приходом учеников помещения были проветрены.

В департаменте образования Москвы отметили, что по обращению матери одного из учеников была проведена проверка. Условия проведения экзамена были зафиксированы на видео.

Руководитель ППЭ № 2889 Елена Иванюкович заявила, что после проведения ЕГЭ ни один из учеников не выразил желания подать апелляцию или жалобу на процедуру проведения экзамена.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на ЕГЭ школьника заставили снять слуховой аппарат. Это произошло из-за отсутствия у ученика справки, которая разрешала бы ему сидеть на экзамене со слуховым аппаратом.