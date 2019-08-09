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Россиянки всё чаще откладывают рождение первого ребёнка от так называемого пика фертильности — 24 лет. Об этом говорят данные статистики. Специалисты не считают это каким-то плохим сигналом.

Это число будет и дальше расти, и это ни о чём не свидетельствует. Свидетельствует только о том, что этот пик фертильности был придуман. Ничего за этим пиком не стоит. Просто женщины предпочитают ответственное родительство. Раньше на бабушек всё спихивали, а теперь сами сидят с детьми, — пояснил корреспонденту News.ru старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Борис Денисов.

В России в 2018 году большинство женщин родили первого ребёнка в 26 лет. Вторые роды проходили чаще всего у 30-летних мам, третьи — у 31-летних. Четвёртого ребёнка рожали женщины в 33 года. При этом в Росстате отмечают, что пятого ребёнка рожают в основном в 34 года.

Всего в 2018 году в России родились 1,6 млн детей, писал News.ru.