Дело старших сестёр Хачатурян передадут в Мосгорсуд

https://static.news.ru/photo/0aabba1c-c517-11ea-aa2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дело двоих сестёр Хачатурян — Ангелины и Кристины — будет направлено в Мосгорсуд для рассмотрения по существу. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Дело в отношении Марии Хачатурян — младшей из трёх сестёр — направят по подсудности в Бутырский суд столицы для применения принудительной меры медицинского характера, рассказал он «Интерфаксу».

Девушки обвиняются в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В июле 2018 года они убили своего отца Михаила Хачатуряна, после чего сами вызвали полицию и признались в совершении преступления. По их словам, отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.

Следствие настаивает на том, что сёстры виновны в умышленном убийстве, поскольку действовали в составе группы по предварительному сговору. Адвокаты же утверждают, что девушки защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца. По их словам, это было подтверждено в ходе дополнительного расследования.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны».

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат сестёр Алексей Паршин допустил рассмотрение их дела судом присяжных. При этом он предположил, что процесс будет закрытым, поскольку в деле присутствуют сведения о нарушении половой неприкосновенности.