Дело на Дудя снова поступило в суд

В Зюзинский суд Москвы снова поступило дело в отношении журналиста Юрия Дудя, которого обвиняют в пропаганде наркотиков в нескольких его интервью. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в инстанции.

Дудю вменяют нарушение по части 1.1 статьи 6.13 КоАП — пропаганда наркотиков с использованием Интернета.

В Зюзинском районном суде зарегистрированы материалы административного дела в отношения Дудя Ю., — рассказали в суде.

Дату рассмотрения дела ещё не назначили.

Материалы уже поступали в суд 10 июня, после чего были направлены на доработку.

С жалобой на Дудя обратилась Лига безопасного Интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина, дочь экс-сенатора Елены Мизулиной. Речь идёт об интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Санкция по статье о пропаганде наркотиков предусматривает штраф от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей для граждан (от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 800 тысяч до 1 млн рублей — для юрлиц), конфискацию рекламной продукции и оборудования, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Лига безопасного Интернета, как сказано на её сайте, — одна из самых крупных и авторитетных организаций в России, цель которой — выявление и противодействие «опасному контенту». В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязи, МВД и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.