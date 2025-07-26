Делаем зимний «Мохито»: компот из крыжовника — зимой будет супер

Домашние заготовки нужно делать уже сейчас. Засолки и варенья мало, чтобы пережить зиму. Нужен компот из крыжовника «Мохито Фреш»! Рецепт — на NEWS.ru.

Ингредиенты (на 3-литровую банку): зеленый крыжовник — 500 г (слегка недозрелый), лайм — 2 шт. (с тонкой кожурой), мята перечная — 20 листьев, стебель лемонграсса — 1 шт. (по желанию), тростниковый сахар — 300 г, минеральная вода — 2,7 л.

Как готовить компот из крыжовника «Мохито Фреш»: ягоды перебрать, промыть в ледяной воде, лайм нарезать тонкими полукольцами с кожурой. Лемонграсс разрезать вдоль, слегка отбить.

В стерилизованную банку уложить слоями все эти ингредиенты и листья мяты. Далее нагреваем воду до 80 °C, растворяем сахар, не доводя до кипения. Остудить сироп до 60 °C и залить в банку. Герметично пакуем компот из крыжовника — и все! Зимний вариант напитка «Мохито» готов!