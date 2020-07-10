Действие просроченных водительских прав продлили до конца года

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Просроченные в этом году водительские права и паспорта можно использовать до конца 2020 года.

Как сообщает KP.RU, водители могут заменить документы до 31 декабря включительно, а записаться в ГИБДД для получения новых прав граждане могут либо через портал Госуслуг, либо напрямую в автоинспекции.

Накладка в замене удостоверений была вызвана ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом. Да и сейчас, в подразделениях ГИБДД будут увеличены часы приёма и количество сотрудников, чтобы избежать столпотворения.

В этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 миллиона, — цитирует издание сообщение «МВД-Медиа».

Особо отмечается, что граждане, достигшие 14-летнего возраста в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, но не успевшие получить паспорта, могут до конца года использовать свидетельства о рождении как удостоверение личности.

NEWS.ru писал, что банки рассматривают возможность перехода на упрощённую систему предоставления некоторых финансовых услуг. Для их получения можно будет воспользоваться водительскими правами вместо паспорта. Так, клиент сможет перевести деньги без открытия счёта, отправить и получить до 15 тысяч рублей через почту, а также обменять валюту на сумму 100 тысяч рублей. Инициаторами законопроекта стали Минэкономразвития и Росфинмониторинг. Центробанк эту идею поддерживает.