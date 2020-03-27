https://static.news.ru/photo/4cf7f00c-7026-11ea-94c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временная приостановка работы российских санаториев и курортных объектов из-за распространения коронавируса оправдана. Об этом заявил глава думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.

При этом он отметил, что внутренний туризм, наряду с другими отраслями, ожидают убытки. В связи с этим требуются экстраординарные меры по поддержке представителей туристического бизнеса, а также авиаперевозчиков, сообщает «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил прекратить бронирование мест и приём отдыхающих в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских лагерях и курортных гостиницах с 28 марта по 1 июня. Тем, кто проживает в указанных организациях в данный момент, должны быть обеспечены условия для самоизоляции.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.