Дачников ждут штрафы за воду: общественники просят о «водной амнистии»

https://static.news.ru/photo/15bfef5c-a0dd-11eb-9283-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественники предложили продлить действовавшую до 2020 года так называемую водную амнистию. Она заключалась в освобождении дачников от штрафов за бурение скважин для добычи воды.

Как отметили в общественной организации «Союз садоводов», технические требования, которые предусмотрены законом, сложно исполнять, а штрафы, которым могут подвергнуться объединения дачников, неподъёмные.

В 2021 году были внесены поправки в закон «О недрах», обязующие СНТ и ОНТ лицензировать скважины. При отсутствии документа физическое лицо оштрафуют на 3–5 тысячи рублей, должностное лицо может заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, а физлицо — от 800 тысяч до одного млн рублей.

Пока, насколько нам известно, штрафы не применялись, но если такая практика начнётся, то под раздачу могут попасть многие СНТ. В Подмосковье, например, большинство, — рассказала «Парламентской газете» юрист Союза садоводов Динара Хакимова.

Причём лицензия стоит всего 7,5 тысячи, но выполнить её условия практически нереально в условиях плотной дачной застройки, отметила она. Например, там есть пункт, предусматривающий отсутствие хозяйственно-бытовых построек и объектов в радиусе 30 метров от скважины. То есть, по сути, она по закону должна находиться в чистом поле.

Представляете, что это значит для Подмосковья, сплошь застроенного дачами? А то, что построить скважину по закону там невозможно, как и лицензировать существующую, — объясняет Хакимова.

Общественники пообещали решить вопрос о лицензировании скважин на различных уровнях. В том числе они планируют обратиться в Госдуму с предложением скорректировать нормативную базу, а пока вернуть «водную амнистию».

Этой весной дачникам нужно быть внимательнее — их ждут новые штрафы по пожарной безопасности. Жители столицы, которые отправятся жить или отдыхать на свои участки в СНТ, должны помнить, что теперь нельзя жечь костры, писал NEWS.ru ранее.